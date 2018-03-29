العويس: الفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي دليل على جودة برامج الوزارة المستدامة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن فوز الوزارة بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2018 فئة "أفضل حملة اتصال حكومي في دول مجلس التعاون الخليجي"، عن مبادرة "تعزيز جاذبية التمريض"، يعتبر دليلاً وتقديراً على جودة البرامج المستدامة التي تعتمدها الوزارة.

وشكر معاليه القائمين على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، مشيداً بالأداء المتميز والمهنية العالية للجنة التحكيم.

وأكد أهمية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي تنظمه إمارة الشارقة، ترسيخاً للمكانة الرائدة للدولة في مجال الاتصال الحكومي على مستوى العالم، والذي يستقطب نخبة صناع القرار والمفكرين والمؤثرين لتناول أفضل الممارسات والحلول للتحديات المرتبطة بالاتصال الحكومي في عصر رقمي أكثر تفاعلية وقدرة على التغيير للخروج بتوصيات وقرارات تدعم الحكومات على تطوير أدواتها واستراتيجياتها للارتقاء بالأداء الحكومي والوصول إلى سعادة المجتمع.

وأشار إلى النجاح الذي يحققه مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تعزيز قنوات الاتصال الداخلي بين الوزارات والهيئات الاتحادية والتخطيط الاستراتيجي الإعلامي، إضافة إلى تفعيل قنوات الاتصال الخارجي مع الجهات المتابعة لعمل الحكومة الاتحادية، وتنسيق الرسائل الإعلامية للحكومة بما يخدم ويحقق الاهداف العامة لخطة الحكومة الاستراتيجية.

من جهته، عبر سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن فخره بفوز الوزارة بالجائزة، مثمناً النتائج المتميزة التي حققتها الوزارة مؤخراً في المحافل المحلية والعالمية بفضل كفاءة القيادات والكوادر الطبية والإدارية.

وأوضح أن هذا الإنجاز محطة في سياق خطط الوزارة لتعزيز ثقة أفراد المجتمع بكفاءة الخدمات الصحية، لاسيما التمريضية التي تقدمها الوزارة في إطار استراتيجيتها نحو تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وترسيخ ثقافة الابتكار وتحسين جودة الرعاية الاكلينيكية وفق أفضل المعايير العالمية وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

وكان الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام قد سلما خلال الحفل الذي أقيم أمس الأربعاء، ضمن فعاليات المنتدى الجائزة إلى سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحضور وداد بوحميد مديرة إدارة الاتصال الحكومي، والدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض.