"الأرشيف الوطني": جائزة الشارقة للاتصال الحكومي حافز لمزيد من العطاء

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني، أن الفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي - فئة أفضل خطة اتصال لعام زايد، يشكل حافزاً لمزيد من العطاء والبناء، مثمناً دور الجائزة في تكريم أصحاب الإنجازات والمبادرات الخلاقة.

وشكر سعادته القائمين على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وقال إن الفوز يبرهن على جدية مبادرة "المائة" التي تحتفي بعام زايد، وقد طالت مشاريعها وأنشطتها وفعالياتها جميع فئات المجتمع وكل إمارات الدولة.

وأوضح أن قيمة الجائزة تأتي من كونها الأولى من نوعها عربياً لتكريم الأفراد والمؤسسات وتسلط الضوء على الإنجازات في مجال الاتصال الحكومي.

وأهدى سعادة الدكتور الريسي الجائزة، إلى روح القائد الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، الذي تشرفت جائزة الأرشيف الوطني باقترانها باسمه وبأنها جاءت متزامنة مع مئوية الشيخ زايد.

ونوه إلى أن الأرشيف الوطني الذي يحتفل بيوبيله الذهبي قد تأسس في عام 1968 بتوجيهات الشيخ زايد الذي أدرك أهمية توثيق تاريخ الوطن وحفظه للأجيال وقد تحقق ذلك بالفعل إذ صار الأرشيف الوطني يحتفظ بتاريخ الإمارات الذي يدعو للفخر وبتراثها الأصيل، وفي ذلك برهان آخر على بعد النظر والحكمة التي اتسم بها القائد المؤسس " رحمه الله ".

وبهذه المناسبة، رفع سعادته أحرّ التهاني والتبريكات والشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى معالي حمد عبد الرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني على ما يلاقيه الأرشيف الوطني من دعم وتوجيه يجعلانه دائماً أهلاً للتميز وإلى جميع أعضاء مجلس الإدارة.

يشار إلى أن الأرشيف الوطني قد فاز في العام الماضي 2017 بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل استراتيجية اتصال حكومي على مستوى الدولة، وتعمل هذه الجائزة على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة ومنطقة الخليج العربي.