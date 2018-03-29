"منتدى الاتصال" يناقش توظيف المنصات الرقمية في الأداء الحكومي

الشارقة 24 – وام:

قدم الدكتور فاهم كبريا الرئيس التنفيذي لشركة كوتلر إمباكت الكندية، خطاباً تفاعلياً أمام جمهور الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحت عنوان "مهارات الاتصال الحكومي".

وأكد كبريا ضرورة تعزيز الحكومات حضورها الرقمي، مشدداً على أهمية توفير نظام للمكافآت في الحكومات الناجحة في التواصل مع شعبها، حيث ينبغي للحكومات الإلكترونية أن تركز على المستخدمين وعلى توفير الخدمات ذات الأولوية لهم وفهم اهتماماتهم وبناء الثقة معهم.

وقال "تعد الحكومات الإلكترونية العاملة على توفير خدماتها الحكومية على الهواتف الذكية ضرورة حتمية لتحسن الفاعلية وتطويرها وتحقيق الأهداف وتمكين المواطنين وتعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد في نظام الدولة ".

وأضاف "تحقق الحكومات الإلكترونية للمواطنين الفائدة وتوفر لهم عدداً كبيراً من المزايا الفريدة كتسهيل النظام التعليمي وتعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية والإدارة المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات".

وطرح الدكتور فاهم كبريا خلال الجلسة، جملة من التساؤلات حول السبب الذي يدفع الناس لاستخدام هواتفهم، مشيراً إلى ضرورة تحمل الحكومات مسؤولية التواصل مع الجماهير.

وتساءل "لماذا نقضي معظم أوقاتنا في تفقد أخبار معينة أو الاحتفال بها دون الاستفادة من أية معلومات جديدة؟، فما يدخل عقولنا بسرعة يغادرها بسرعة فائقة أيضاً في خضم تدفق المعلومات الذي لا يعرف تعباً أو نهاية ".

وأوضح أن جيل الألفية بات يعتمد اعتماداً كلياً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الرقمنة سيطرت على العالم بأكمله من خلال متاهات سحاباتها الإلكترونية الافتراضية، وأثّرت على الطريقة التي يستخدم فيها البشر تفكيرهم، مشيراً إلى وجود 3 مليارات شخص من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم يستطيعون الوصول إلى المعلومات خلال بضعة ثواني وعبر الضغط على رابط معين.

واختتم كبريا خطابه التفاعلي بالقول "إن سلبيات التكنولوجيا الرقمية أكثر من إيجابياتها خاصة عند الإفراط في استخدامها، ولكن يتوجب على الحكومات أن تستخدمها للتواصل مع المواطنين بشكل أفضل وتوفير الخدمات لهم ".