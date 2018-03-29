خالد بن صقر القاسمي يثمن جهود القائمين على منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة 24:

ثمن الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، جهود القائمين على تنظيم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وسعيهم المتواصل كل عام في استضافة أصحاب الخبرات العالمية، حيث يعد المنتدى منصة هامة، تضم كبار القادة والمفكرين في الاتصال، وأيضاً تحتضن الشباب المبتكرين في الاتصال الحكومي.

وأضاف الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، يعرض المنتدى في نسخته السابعة تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين"، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبادرات وجلسات رئيسية وحوارية تناقش أفضل الممارسات العالمية والتجارب الحديثة والمبدعة والتي تحاول أن تضع حلولاً للتحديات المرتبطة بالاتصال الحكومي على مستوى العالم.

وأكد رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أن المنتدى يمثل فرصة سنوية متميزة لكافة الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وكذلك كافة الحكومات الإقليمية للاستفادة من تجارب وتوصيات المشاركين من مختلف الدول والتي تعرض سنوياً العديد من الأفكار الخلاقة في ذات المجال، وكذلك لاكتساب الخبرات اللازمة لتسخير أدوات الاتصال الحكومي بشكل أفضل من أجل بناء علاقات قوية مع أفراد ومؤسسات المجتمع.