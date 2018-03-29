الشامسي يشيد بفعاليات "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي"

الشارقة 24:

أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السابعة، ودوره في عرض أفضل الممارسات المحلية والعربية والدولية في مجال الإعلام.

وأكد أن الجلسات النقاشية وورش العمل وما صاحب المنتدى من فعاليات فضلاً عن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، تعزز مجتمعة من أهمية التواصل بين الحكومة والجمهور، لافتاً إلى أن المنتدى يحصد النجاح تلو الآخر، مقدماً في كل عام العديد من الخبرات الدولية والعربية لتطوير الممارسات الإعلامية في كافة المجالات.

وأوضح الشامسي أن شعار المنتدى لهذا العام "الألفية الرقمية.. إلى أين؟" يجسد رؤية خلاقة وبعيدة المدى لاستيعاب والاستفادة من الثورة التكنولوجية للمعلومات وإبراز الفرص المستقبلية للاتصال في العصر الرقمي الذي طغت عليه قنوات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الشامسي عن تقديره لكافة الجهود التي يقوم بها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تنظيم المنتدى بشكل سنوي ودعوة المتخصصين من مختلف أرجاء العالم لإثراء فعالياته وتحقيق أهدافه.