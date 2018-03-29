منتدى الاتصال الحكومي يشهد إطلاق عدد خاص من مجلة "هارفارد"

الشارقة 24:

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السابعة، الخميس جلسة تفاعلية تحت عنوان "مستقبل الاتصال"، بالتعاون مع مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية.

ولاقت الجلسة حضوراً كثيفاً من الطلاب والمهتمين والمتخصصين في قطاع الاتصال الحكومي، وناقشت عبر عدداً من المحاور أحدث المستجدات في القطاع، وآليات التواصل الفعال، وواقع الاتصال في الوقت الراهن وتوقعات التطور المستقبلي، بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على عالم الاتصال الحكومي.

وشهدت الجلسة إطلاق إصداراً خاصاً من مجلة "هارفارد بزنس ريفيو العربية"، إحدى أبرز المجلات المتخصصة في القطاع، حمل عنوان "قوة التواصل"، تم توزيع نسخ منها على الحضور.

ويأتي إطلاق الإصدار كثمرة للتعاون المشترك بين نادي الشارقة للصحافة و"هيكل للإعلام"، الناشر الرسمي للمجلة، ويعد خطوة جديدة ضمن مشروع الشارقة الرامي إلى بناء أجيال مثقفة وواعية، وتعزيز اقتصاد المعرفة، فضلاً عن نقل أفضل التجارب والخبرات المعرفية العالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم العربي.

وتعليقاً على إطلاق الإصدار الخاص من المجلة قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "يأتي إطلاق هذا الإصدار الجديد من مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية، ضمن سعي المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وإمارة الشارقة إلى نشر المعرفة المرتبطة بأفضل ممارسات الاتصال الحكومي، وإثراء خبرات العاملين في هذا القطاع بدولة الإمارات والعالم العربي، بالأفكار الإدارية التي تشكل إضافة قيمة إلى معارفهم ومعلوماتهم حول تطورات الاتصال الحكومي والتوقعات المستقبلية بشأنه".

من جهته، قال عبد السلام هيكل، رئيس مجلس إدارة هيكل ميديا: "تحرص هيكل للإعلام على تعزيز التعاون مع الشركاء الذين يمتلكون رؤى مستقبلية في الشارقة، وتمكين العالم العربي من الوصول إلى المعارف باللغة العربية".

وأضاف: "يعد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة تفاعلية بارزة ترتقي بمستوى التواصل، وتُمكن القادة والمدراء من استخدامه كأداة استراتيجية لتحقيق أهدافهم، وفتح آفاق الحوار المثمر مع الجهات المستهدفة".

وأوضح حمد المحمود، مدير تحرير مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية: أن الإصدار الخاص يأتي ضمن مواصلة المجلة هدفها في تعزيز المحتوى العربي المتعلق بالإدارة والقيادة، والإسهام في دفع عجلة النمو والازدهار في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الإصدار يضم عدداً من المقالات القائمة على أحدث الدراسات البحثية، ويتناول أفضل الممارسات المتعلقة بالتوجهات الحديثة للتواصل والاتصالات.

وتضمنت المجلة التي جاءت في 96 صفحة، مجموعة مميزة من المقالات التي تم اختيارها بعناية من النسخة الأم لمجلة "هارفارد بزنس ريفيو"، الصادرة عن دار النشر التابعة لكلية هارفارد للأعمال، التي تعد من أعرق مجلات الإدارة والأعمال في العالم، وتصدر بانتظام منذ العام 1922، كما شمل الإصدار الخاص تقارير خاصة عن نادي الشارقة للصحافة، وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والجامعة الأميركية بالشارقة.

واحتوت المجلة على عدة مقالات مثل كيف يمكن أن تتحول إلى شخص مؤثر يصغي إليه الآخرون؟، والمهارات التي يجب أن يمتلكها صانع القرار لإيصال رسائله إلى الأشخاص الذين يجهلون خبراته وتجاربه، وأساسيات التواصل مع الشباب، وكيف يستطيع الذكاء الاصطناعي مساعدة القطاع الحكومي على تقديم خدماته بشكل أفضل، وتقنيات التواصل الاجتماعي، والذكاء العاطفي وعلاقته بقوة التغيير والتأثير على الاتصال.