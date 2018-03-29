طارق علاي: دعم حاكم الشارقة ساهم بنجاح منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة 24:

شدد سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في ختام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في نسخته السابعة،على أن الإقبال كان كبيراً على ورشات العمل، والجلسات الرئيسية والجلسات التفاعلية، والمنصات الموجودة في المنتدى كمنصة "شباب الشارقة"، ومنصة "شورى أطفال الشارقة".

وصرح سعادة طارق سعيد علاي، لـ "الشارقة 24": "يأتي كل هذا النجاح للمنتدى، نتيجة لدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وشهدنا كلمة سموه باليوم الأول وكانت كلمة معبرة وفي صميم الموضوع".

وختم علاي: "نشكر كل من ساهم في إنجاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته السابعة، نشكر موظفي المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ونشكر المتطوعين، والرعاة وكل من ساهم في إنجاح هذا المنتدى من وسائل إعلامية مختلفة".