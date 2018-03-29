سلطان بن أحمد: حضور كبير وناجح لفعاليات منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة 24:

أشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بجهود المتحدثين والمشاركين في النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وصرح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لـ "الشارقة 24": "اليوم نختتم فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الحمدلله المنتدى ناجح بحضور كبير، وكل الشكر لمن حضر ولمن دعمنا في هذا المنتدى، سواء كمتحدث أو متطوع أو مشارك، أحب أن أشكر كل المتحدثين وكل المشاركين، مع شكر خاص أيضاً لفريق العمل الذي قام بتنظيم هذا المنتدى، فالحدث لم يكن ليظهر بهذا الحجم لولا جهود الفريق المتميزة.

وختم رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "نحن بانتظار التوصيات الختامية للمنتدى، لرفعها للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتطبيقها على أرض الواقع، وسنجيب على الأسئلة المطروحة في هذا المنتدى، كما سنجيب على أسئلة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي طرحها في كلمته في المنتدى، لنرفعها إلى الجهات المعنية في المجلس التنفذي لاتخاذ القرارات المناسبة".