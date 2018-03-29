انطلاق الفعاليات الرياضية بمنتزه شرطة الشارقة الصحراوي

الشارقة 24:

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت يوم الثلاثاء، الفعاليات الرياضية لمنطقة الشارقة الأمنية التي تشمل منافسات بطولة كرة القدم، وكرة الطائرة، ومسابقة شد الحبل، بمشاركة فرق تمثل القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارات منطقة الشارقة الأمنية.

وأسفرت نتائج المنافسات في اليوم الأول للبطولة عن فوز فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية لكرة القدم على فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية بسبعة أهداف مقابل صفر، وفوز فريق مكتب القائد العام على فريق مكتب نائب القائد العام بثلاثة أهداف مقابل صفر، وفوز فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية على فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بثلاثة أهداف مقابل صفر، كما فاز فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية على فريق إدارة الحرس الأميري بسبعة أهداف مقابل هدفين.

وفي مسابقة كرة الطائرة أسفرت النتائج عن فوز فريق أكاديمية العلوم الشرطية على فريق إدارة الحرس الأميري بواقع 2-0 وفوز فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية على فريق إدارة الدفاع المدني 2-0.

وفي مسابقة شد الحبل فاز فريق إدارة الحرس الأميري على فريق إدارة الدفاع المدني كما فاز فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية على فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية وفريق أكاديمية العلوم الشرطية على فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة.