ستيف ووزنياك: "المنتدى" يبحث كيفية تطبيق التكنولوجيا في "التواصل"

الشارقة 24:

صرح ستيف ووزنياك الملقب بـ "ووز"، المؤسس المشارك لشركة "أبل"، أن هذه أول مشاركة له في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وأول زيارة له لإمارة الشارقة.

وفي لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أضاف أنه يشعر بسعادة غامرة للمشاركة في هذا الحدث المهم، جنباً إلى جنب مع أشخاص بارزين يتحدثون عن جوانب مختلفة من التكنولوجيا، وكيفية تطبيقها على التواصل الاجتماعي، والتواصل الحكومي، بالإضافة إلى كيفية تسخيرها في التعامل مع الناس، وكيف يتفاعل الناس معها، وكيفية تغييرها للمستقبل، تماماً مثلما تمكنت الإنترنت من تغيير الحياة بشكل كبير جداً.

واستطرد ووزنياك: "نتفق جميعاً على أن مفاتيح الإبداع هي المشاركة الذاتية والديناميكية، وليست مجرد معيار واحد للاختيار من بينها".