سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلسي "شركة الأعمال لأميركية الشارقة" و"مجمع البحوث"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلسي إدارة شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية بالشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء مجلسي شركة الأعمال والمجمع، مشيداً سموه بما تم إنجازه من أعمال تساهم في تعزيز تجربة التعليم الجامعي ودعم آليات البحث العلمي وتطويرها، ورفد البيئة العلمية والتكنولوجية في الإمارة بمزيد من المؤسسات التطويرية.

وبحث الاجتماع مستجدات العمل في شركة الأعمال التجارية بالجامعة الأميركية بالشارقة، والمشاريع المختلفة والمبادرات المختلفة لشركة الأعمال التجارية، وشراكاتها المتعددة مع المؤسسات المختلفة إقليمياً وعالمياً.

واستمع سموه من القائمين على مشروع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على خطط العمل التطويرية الخاصة بالمجمع، حيث اطلع سموه على مراحل الإنجاز وما تم الانتهاء منه، وعلى المستجدات المختلفة المتعلقة بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وجداول سير العمل في تطوير البنية التحتية للمجمع.

ووجه سموه بتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من ترسيخ مكانة إمارة الشارقة في المجالات العلمية والبحث العلمي، عبر الاستفادة من هذه الشراكات في دعم تجربة البحث العلمي والابتكار، موجهاً سموه القائمين على المشروع في الإسراع من الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالمشروع.

وناقش الاجتماع ميزانية العمل التشغيلية خلال السنة الحالية لسير عمل المجمع، بالإضافة إلى آخر المشاريع المطورة لإدارة المجمع، والمتعلقة بتسويق المجمع وتطوير الأعمال، وبعض الشراكات المقترحة مع بعض الشركات العالمية، وبعض الدول الرائدة في بناء المدن الذكية.

وتناول الاجتماع سبل الدعم المتمثلة في التشريعات والقوانين الداعمة لترسيخ مفهوم الابتكار في إمارة الشارقة بشكل عام، وفي مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار على وجه الخصوص، بما يسهم في تطوير بيئة الابتكار وترسيخها.