د. سائد الردايدة: حاكم الشارقة يحفز أصحاب الإمكانات

الشارقة 24:

صرح سعادة السفير د. سائد الردايدة، قنصل عام المملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية، بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحفز كل من لديه إمكانات للإجابة على أصعب التساؤلات التي تواجه البشرية في الوقت الحاضر.

وأضاف السفير الردايدة، "ناقشت خلال ورشة "الحوكمة بنظرة عربية"، بمنتدى الاتصال الحكومي، مفهوم الحوكمة، والحوكمة الرشيدة، وهي العلاقة بين الدولة والمجتمع، وكيف يمكن أن تساعدنا الثورة الصناعية الرابعة، والتطور الصناعي المضطرب، بخدمة العلاقة التشاركية الفعالة الكفوءة بين الدولة والمجتمع.

وأردف الردايدة، سيكون هذا المصطلح من المصطلحات المهمة للإجابة على أصعب التساؤلات التي تواجه البشر، وسوف يساهم ويساعد في تهيئتنا لمستقبل الغد، في علاقة فعالة وكفوءة وشفافة تكون فيها سيادة القانون تشاركية.