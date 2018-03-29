آندرسون: "المنتدى" دليل على اهتمام الإمارات بالموضوعات المحورية

الشارقة 24:

أعرب غافين آندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالإمارات، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018، من خلال جلسة "شباب المستقبل"، خلال ثاني أيام المنتدى.

وأكد مدير المجلس الثقافي البريطاني بالإمارات، في حوار حصري مع "الشارقة 24"، أن حضوره شكل فرصة للتعرف على مختلف الآراء العالمية، ومعرفة النظرة العالمية حول "ما تتميز به الإمارات" في مجال الاتصال الحكومي.

كما أشاد غافين، بالاهتمام المحلي والإقليمي بموضوع الاتصال الحكومي، حيث قال "إن استقطاب خيرة المتحدثين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم إلى هذا المنتدى، هو شهادة بالاهتمام الذي توليه الحكومات في الإمارات وباقي دول الخليج بهذه الموضوعات المحورية، ما يؤهلها للمنافسة في المحافل الدولية للاتصال الحكومي".