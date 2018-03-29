بلدية الشارقة: إخضاع بعض المواقف للرسوم في "العطلات"

الشارقة 24:

أكدت إدارة المواقف في بلدية مدينة الشارقة أنه سيبدأ تطبيق قرار إخضاع بعض المواقف للرسوم طيلة أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية، بدءاً من يوم غد الجمعة، بهدف تنظيم عملية استخدام المواقف، وتوفير أكبر عدد منها في المناطق الحيوية بالإمارة، واستجابة لرغبة قطاع كبير من المتعاملين.

وأوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لخدمة المتعاملين، أن تطبيق هذا القرار جاء تلبية لرغبة المتعاملين، بعد أن أبدوا ملاحظات كثيرة حول عدم توافر المواقف في الكثير من المناطق الحيوية خلال العطلات، لذا تم تعديل بعض المواقف في المناطق الحيوية كالمجاز وسوق الطيور، وغيرها لإتاحة الفرصة لمرتادي هذه المناطق، لإيجاد المواقف في أي وقت من الأوقات.

من جانبه، أشار علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إلى أن الإدارة، باشرت منذ فترة بتغيير بعض اللوحات الخاصة بهذه المواقف، وإشعار أفراد الجمهور بأنها ستكون خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات، وأن القرار سيتم تطبيقه في الـ 30 من الشهر الجاري، حتى يكون الجمهور على علم به، حيث ركزت البلدية في هذا القرار على الأماكن السياحية والأسواق التي تشهد حركة نشطة خلال العطلات، ويشمل القرار شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3.