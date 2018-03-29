لطيفة العبد الكريم تبحث دور المرأة في تحقيق "تكامل العصر الجديد"

الشارقة 24:

صرحت لطيفة العبد الكريم، أستاذة كلية علوم الحاسوب والمعلوماتية في جامعة الملك سعود-تخصص الذكاء الاصطناعي، أن حوارها في المنتدى كان ضمن جلسة دور القيادات النسائية في المجتمع الرقمي، وتناول 3 محاور رئيسية حول أساسيات دورهن في تحقيق التكامل في هذا العصر الجديد، ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي الآن، والوظائف التي نحضر لها للمستقبل تهتم بالكثير من القدرات التي تملكها المرأة، كالذكاء العاطفي، والإبداع، والابتكار.

وأضافت لطيفة العبد الكريم، ناقشنا خلال الجلسة، كيف يجب أن تظهر المرأة نفسها في "السوشيال ميديا" بهدف معرفة كيفية إثراء المحتوى الخاص بالنساء في وسائل التواصل، وكيف سيحدث هذا الإثراء تغييراً، من القمة إلى القاعدة.