إنما مارتينيز: المنتدى يجمع قادة عالميين للنقاش بشفافية

الشارقة 24:

أعربت إنما مارتينيز، رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعالمة رقميات، عن سعادتها بمشاركتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، حيث إن "المؤتمرات من هذا المعيار من شأنها أن تسلط الضوء على أهم الموضوعات، التي يجب على الحكومات مناقشتها، ومن النادر أن نشهد مناقشة هذه الموضوعات بمنتديات مفتوحة."

وأكدت مارتينيز على أهمية التوقيت عندما يتعلق الأمر بالاتصال الحكومي بالقول: "الآن هو الوقت المناسب للحكومات كي تأخذ بزمام الأمور، وتسخر تقنيات التواصل الرقمي الفعال من أجل تحسين صورتها وهويتها الوطنية لدى مواطنيها."

وفي حوارها مع "الشارقة 24"، أثنت مارتينيز على مستوى المشاركات والحضور في المنتدى، حيث قالت "سعدت كثيراً لرؤية المشاركات والحضور الفعال لهذه الجلسات، حيث لم يسبق لي حضور جلسات تحظى بمستويات حضور كهذه، وخصوصاً مع أهمية الموضوعات المطروحة في هذه الجلسات."

كما أثنت على شفافية النقاشات مصرحة: "لا نسمع عادة هذه المواضيع وهي تطرح وتناقش في منتديات مفتوحة، كما حو الحال هنا، وإنه لأمر رائع أن نرى قادة العالم وهم يتناقشون بشفافية مع الجمهور."