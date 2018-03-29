ميشيل مون: "المنتدى" يستقطب خيرة المفكرين العالميين

الشارقة 24:

عبرت ميشيل مون رائدة الأعمال، والمناصرة لحقوق المرأة، عن سعادتها بمستوى الفعاليات، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والمقام في الشارقة، وذلك في معرض مشاركتها في جلسة "القيادات النسائية ودورها في المجتمع الرقمي"، حيث شاركت الحضور بتجاربها في دور المرأة في مجالات الأعمال والأفكار والتكنولوجيا.

وفي حوارها مع "الشارقة 24"، أثنت ميشيل على المستوى التنظيمي للحدث، مصرحة بالقول: "أبهرني مستوى المشاركات والأفكار في المنتدى، وخير دليل هو استقطاب الحدث لخيرة المتحدثين والمفكرين العالميين في مجالات الاتصال الحكومي."