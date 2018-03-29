سيف القاسمي يفتتح معرض "التثقيف الصحي" في الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

برعاية وحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية بالشارقة، والأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، افتتح "معرض التثقيف الصحي الثالث" في الجامعة القاسمية، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، تحت شعار "صحتك سعادتك".

وقام الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعة يرافقه الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة والحضور بجولة في أجزاء المعرض وتم الاستماع إلى شرح من الجهات المشاركة حول جهودهم في تثقيف وتوعية المجتمع بالمواضيع الصحية، وكل ما يساهم في رعاية ووقاية صحة الإنسان من الأمراض.

ويشارك بالمعرض الذي تنظمه الجامعة القاسمية في نسخته الثالثة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية التوعوية والتثقيفية في مختلف أنحاء الدولة.

وكرم الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة الجهات الراعية والداعمة للمعرض والجهات الطبية والصحية المشاركة والتي كان من أبرزها إدارة الصحة واللياقة بوزارة التربية والتعليم، ومستشفى القاسمي بالشارقة، ومستشفى الكويت بالشارقة، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ومستشفى الجامعة بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية ببلدية الشارقة، وشركة سي بي سي انترناشيونال، ومركز الموسى الطبي الخاص، والمركز الأميركي النفسي والعصبي، ومركز فيرست ميد الطبي، ومركز ميديا بريدج للإدارة التسويقية، ومختبرات البرج الطبية، وشركة الروابي للألبان، والمركز الدولي للأشعة.

وفي نهاية الحدث، أعرب الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية عن خالص الشكر والتقدير للشيخ سيف بن محمد القاسمي على رعايته وحضوره لافتتاح معرض التثقيف الصحي الثالث، كما شكر فريق العمل وعمادة شؤون الطلبة على هذا الجهد الرائع الذي أظهر هذا المعرض بهذا الشكل المشرف واللائق بالجامعة القاسمية، ثم التقطت صورة تذكارية مع الجهات المشاركة والداعمة.