الشارقة تطلق الشبكة العربية للاتصال الحكومي

الشارقة 24:

أطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس الأربعاء، الشبكة العربية للاتصال الحكومي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في قطاع الاتصال الحكومي، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، وتختتم فعالياتها اليوم الخميس.

وتم إطلاق الشبكة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، وعدد من جهات الاتصال من مصر، والكويت، والبحرين، والسعودية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات وضيوف المنتدى.

وجاء الإعلان عن الشبكة في إطار حرص المركز على بناء منظومة إقليمية متميزة في فكر الاتصال الحكومي، تسعى إلى ترسيخ وتعزيز التعاون المشترك بما يتعلق بأساليب الاتصال الحكومي، وتطوير أطر العمل الإقليمي من خلال الاعتماد على مجموعة من الأهداف الرئيسة، والمهام الأساسية التي تُعنى بدعم قادة المستقبل، وتطوير المستويات المهنية، والاستفادة من موارد المعرفة عبر شبكة الإنترنت، وتنظيم وعقد لقاءات وفعاليات متخصصة على نطاق واسع.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "يترجم إطلاق الشبكة العربية للاتصال الحكومي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإحداث تطور نوعي وملموس في منظومة الاتصال الحكومي، عبر المساهمة في دعم قدرات العاملين بهذا القطاع، وتمكينهم من مواكبة أحدث التطورات المهنية لتعزيز التواصل بين الحكومات والجمهور، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة".

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "في كلّ عام ينبثق عن المنتدى عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الوعي بالاتصال الحكومي، وتطوير برامجه وآلياته، ودعم مسؤولي الاتصال الحكومي وتمكين أدوارهم، بما يسهم في مدّ جسور التواصل بين مختلف حكومات المنطقة من جهة، وقطاعات الأعمال والمؤسسات من جهة أخرى، وبناء علاقات وثيقة مع الجمهور حتى نتمكن من إيصال الرسائل الحكومية بفاعلية تماشياً مع الخطط الاستراتيجية التي تمضي إمارة الشارقة في تدعيم أساساتها".

وستتيح الشبكة لأعضائها الدخول إلى مكتبتها الخاصة المزوّدة بكم كبير من البحوث، والدراسات، والتقارير الخاصة، التي تتناول مواضيع متعددة ضمن الاتصال الحكومي وأحدث الممارسات المهنية المرتبطة به، كما ستفتح الشبكة المجال للأعضاء للتواصل فيما بينهم من أجل تبادل الخبرات والمعارف حول كل ما يتعلق بأساليب الاتصال الحكومي الحديثة والمتطورة.

ويهدف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى عرض أفضل الممارسات المحلية والعربية والدولية في الاتصال الحكومي، عبر سلسلة من الجلسات النقاشية، ودراسات الحالة، وورش العمل، والعديد من الفعاليات الأخرى المصاحبة التي تتضمن الكثير من الأفكار التي تسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من أجل مواجهة التحديات وتحقيق الازدهار.