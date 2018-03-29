ريا أبي راشد: "المنتدى" يؤكد اهتمام الحكومات العربية بوسائل التواصل

الشارقة 24:

أكدت ريا أبي راشد شخصية إعلامية لبنانية، أن مشاركتها بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تأتي ضمن جلسة حوارية لأربع نساء مميزات في عالم التكنولوجيا والاتصال الحكومي، يناقشن كيفية يمكن أن يساعد "التواصل الاجتماعي" النساء في وضائفهن على المستوى العربي وفي أوروبا وأميركا.

وأعربت ريا أبي راشد، عن اعتقادها بأن الحكومات العربية لديها اهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحالية، ووجود هذا الاجتماع في المنتدى يؤكد ذلك، خاصة مع مشاركة معالي مجد شويكة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحدثت حول نفس الموضوع، مع مناقشة الترابط بين التواصل الاجتماعي والنساء والحكومات.