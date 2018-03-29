"المكتب الإعلامي" يعلن عن الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

الشارقة 24:

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حفل تكريم المؤسسات الحكومية والأفراد الفائزين في الدورة الخامسة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، وذلك في مسرح المجاز بالشارقة.

شهد الحفل سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة المهندس حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وعدد من كبار المسؤولين ووكلاء الوزارات من دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، وكبار الشخصيات والإعلاميين، وضيوف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018.

واستهلّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الحفل بكلمة ألقاها قال فيها: "إنَ جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي انطلقت في عام 2012 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كأول جائزة من نوعِها على مستوى الوطن العربي، تمكّنت على مدى سنواتها الخمس الماضية من توثيق العديد من الممارسات والتجارب المتميزة والرائدة، وتحفيزِ تنافسية القطاع بما ينعكس على تطويرِ منظومة العمل، وتحقيق المزيد من الارتقاء بأدواته".

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على تعزيزِ ثقافة الاتصالِ الحكومي ودعم برامجه وأهدافه ومواكبة أبرزِ تطوراته، والمساهمة بفاعليةٍ في دعم استراتيجية الاتصال الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبارك الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي للجميع، لافتاً إلى أن الكل فائز بالسّعي للتميزِ والتطور، والإيمان بأهمية آليات التواصل الفعّال.

وأوضح أن الجائزة تحرص بصورة مستمرة على تطوير فئاتها وآلياتها وإعداد الدراسات التي تضمن أهداف التطور المستمر، مؤكداً أن ما شهدته الدورة الحالية من إبداعات ومساهمات نوعية شكل إضافة مهمة للجائزة.

كما ألقى ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، عضو لجنة تحكيم الجائزة، بيان اللجنة وأكد من خلاله على أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على مدى دوراتها الخمس عكست التزام قيادة دولة الإمارات الرشيدة بتحقيق التواصل الأمثل بين مكونات المجتمع، وحرصت على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وإبراز التطورات المختلفة التي يشهدها هذا القطاع.

كما لفت إلى أن الجائزة أسهمت في المزيد من التحفيز للعاملين في قطاع الاتصال الحكومي بالمؤسسات والجهات الحكومية ودفعهم أكثر لتطوير مهاراتهم.

وأوضح ماضي الخميس، أن الدورة الحالية شهدت زيادة في عدد المشاركات بنسبة 40% بواقع 239 مشاركة ما يدل على التفاعل الكبير من قبل المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وأنها شهدت إضافة مثمرة في عدد الفئات حيث وصلت إلى 17 فئة، من بينهم 13 فئة مرشحة، و4 فئات مختارة.

وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أنه تم خلال الدورة الحالية حجب فئة "أفضل تعامل إعلامي مع أزمة" لعدم استيفاء المشاركات للشروط والأحكام المحددة.

وكرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، يرافقه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، الفائزين في الدورة الخامسة بمختلف فئاتها، والتي فاز فيها ضمن الفئات المرشحة: هيئة الشارقة للكتاب بجائزة أفضل ممارسة في الاتصال الحكومي، ودائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة بجائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان بجائزة أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية، وسعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بجائزة أفضل متحدث رسمي، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بجائزة أفضل حملة اتصال حكومي خارج الدولة، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بجائزة أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، كما فاز كل من فيصل النقبي، وأحمد الوالي بجائزة أفضل مبادرة شبابية عن بحث التخرج المشترك، فيما حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على جائزة أفضل مبادرة إعلامية، ونال برنامج الشيخ زايد للإسكان جائزة أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي، وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة أفضل استراتيجية للاتصال الحكومي، كما فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات بجائزة أفضل حملة للاتصال الحكومي، وحصدت دائرة الأشغال العامة في الشارقة جائزة أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد الفئات المختارة، فاز الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة بجائزة أفضل خطة اتصال لعام زايد، تقديراً للمبادرة الوطنية المتميزة "المئة"، التي أطلقها بهدف ترسيخ قيم "عام زايد"، وإلقاء الضوء على إنجازات المغفور له والتعريف بأهم الأحداث والوثائق التاريخية.

كما حققت مؤسسة الشارقة للإعلام جائزة الريادة الإعلامية، تقديراً لإسهاماتها المتميزة في إثراء المشهد الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة عبر تقديم أعمال إعلامية متميزة وهادفة.

وحاز علي العلياني على جائزة الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي، وذلك لإسهاماته المتميزة في نشر الرسائل الاجتماعية والإنسانية.

كما حصل منذر المزكي على جائزة أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام، تقديراً لإسهاماته ومشاركاته المتميزة عبر العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية الهادفة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وتعمل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على نشر وترسيخ أفضل الممارسات في قطاع الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة، ودعم الإنجازات والإبداعات في هذا القطاع الحيوي المهم.