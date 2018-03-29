اللجنة التشريعية في "استشاري الشارقة" تناقش مشروع قانون الوقف

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الوقف في إمارة الشارقة، والمحال من لجنة المرافق العامة، المختصة بإبداء الرأي حول مواد المشروع.

وناقش المجتمعون مواد مشروع القانون، وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناءً على مجمل الآراء، تمهيداً لإعداد التقرير ورفعه إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفة شامس الكعبي، والدكتور شاهين إسحاق المازمي، وخليفة محمد بوغانم، وعبد الله صالح النقبي ويوسف أل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وأمنة باصليب أمينة السر، وسمية جاسم من الإدارة القانونية.