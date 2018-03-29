"تطوير" تعزز مهارات الصغار في "الشارقة للأطفال العرب"

الشارقة 24:

يتناول جدول أعمال "ملتقى الشارقة للأطفال العرب" في دورته الـ 13، موضوع الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا في حياة الأطفال، وكيف يسهم هذا المجال في تحفيز التفكير، والابتكار، والإبداع لديهم.

وفي إطار هذا التوجه، نظمت "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، المؤسسة المعنية بتنمية الشباب، التي تُركز على بناء قدراتهم على أسس التحفيز والتعلم الذاتي، الإثنين، سلسلة من ورش العمل التفاعلية والفكرية المحفزة للأطفال المشاركين في الملتقى، والتي قدمتها مؤسسة "ماد ساينس الإمارات" "Mad Science UAE"، إحدى أبرز المؤسسات المعنية بإثراء العلوم عن طريق الترفيه، وتجسد هذه الورش حرص "تطوير" على تعزيز مهارات الصغار وتنميتها كونهم يمثلون شباب الغد ومستقبل الأمة.

وخلال 3 ورش رئيسية حملت عناوين "عرض الثلج الجاف"، و"الظاهرة الفضائية"، و"الهياكل الخارقة"، تعلم الأطفال المشاركون وبأسلوب مزج بين الترفيه والتعليم مفهوم "المادة"، وكيف تتغير حالتها، من خلال تجاربَ عملية وبصرية، ملموسة النتائج، عن طريق استخدام الثلج الجاف، كما تعلموا توظيف العدسات والمرآة لكسر الضوء، وعكسه في إطار التحقيقات الفضائية، فضلاً عن التعرف على علم الهندسة المدنية والمعمارية مع تحليل تمهيدي للبنى والهياكل الهندسية.