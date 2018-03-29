توماس كولوبولوس: متفائلون بمستقبل مشرق للاتصال الحكومي

الشارقة 24:

شارك توماس كولوبولوس، مؤلف ومتحدث ريادي عالمي، في جلسة حوارية، أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، وناقشت الجلسة الحالة الراهنة للاتصال الحكومي، وبناء استراتيجيات مرنة.

وأعرب توماس في حوار مع "الشارقة 24"، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى، الذي وصفه بالحدث "الرائع والمؤثر."

وأثنى توماس على مستوى وتنوع المشاركات، منوهاً بأن "مستوى الأفكار والمتحدثين هنا هو نموذج يقتدى به في المستقبل، فما نشهده في مجال تطور سبل الاتصال الحكومي، هو أمر مختلف عن ما شهدناه في السابق، من ناحية نماذج العمل وتوطيد العلاقات بين الشعوب والحكومات."

وأكد توماس بأن منتديات من هذا النوع من شأنها تطوير "نموذج ثنائي الاتجاه للتواصل الحكومي الذي يلبي متطلبات كل فرد من أفراد الشعب."

واختتم حديثه متفائلاً: "قد تبدو هذه الأهداف بعيدة المنال اليوم إلا أن هكذا فعاليات من شأنها تمهيد الطريق نحو ذلك المستقبل الحتمي."