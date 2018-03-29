مشاركو "الشارقة للأطفال العرب" يستكشفون تاريخ مليحة

الشارقة 24 – وام:



زار الأطفال المشاركون، في فعاليات ملتقى الشارقة للأطفال العرب، مركز مليحة للآثار، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف العصور المختلفة، التي مرت بها المنطقة، والتعرف على نمط الحياة عبر خمسة عصور شملها المركز في آثاره المختلفة.



وبدأ الأطفال برنامجهم، بجولة خارجية في المناطق الأثرية، وبعدها تلقوا معلومات مفصلة حول حياة البشر في منطقة مليحة على مر العصور، وهي العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي، والعصر المتأخر الجاهلي "فترة ما قبل الإسلام".



كما شمل البرنامج، عرضاً لعدد كبير من الأفلام القصيرة الحائزة، على جوائز عالمية ويصل عددها إلى 19 فيلماً.



وشارك الأطفال في ورشة عمل، تعلموا فيها كيفية رصد الشمس، من خلال المناظير الفلكية التي يوفرها المركز، وفي ورشة أخرى تعرفوا على كيفية تشكل الأحافير، بهدف تعزيز معلوماتهم حول تاريخ الأحافير في دولة الإمارات، وكيفية تكونها منذ مئات وآلاف السنين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافتهم حول بيولوجيا الأحافير وطبيعتها.