العقيد سامي النقبي: منتدى الاتصال يسلط الضوء على الممارسات الدولية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

ثمن العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته السابعة، وأكد أهميته نظراً للمشاركات رفيعة المستوى في جلساته، من قادة دول وخبراء وأكاديميين وإعلاميين ومدراء شركات حكومية وخاصة، إضافة إلى طلبة الجامعات.

وقال العقيد سامي النقبي، في تصريح لـ "الشارقة 24": إن المنتدى في دورته الحالية، يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الممارسات الدولية، فيما يخص الاتصال الحكومي، في ظل انتشار واسع لوسائل الاتصال بصورة متنامية، الأمر الذي يشكل تحديات كبيرة تتطلب الوقوف عليها، والاستفادة من كافة نتائج الورش التدريبية، واللقاءات المباشرة مع المعنيين في هذا المجال، كذلك الاستفادة من تلك الممارسات، التي تخدم فئات المجتمع.

وتقدم مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، بالشكر إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والمشرفين على المنتدى والقائمين عليه، لجهودهم المبذولة، لإخراج المنتدى بهذا الشكل المشرف.