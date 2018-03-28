ساويرس: منتدى الاتصال فرصة حقيقية للتواصل بين الحكومات وشعوبها

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

شارك نجيب ساويرس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة في مصر، في الجلسة الافتتاحية، من فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي حملت عنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي".

وقال ساويرس في تصريح خاص لـ "الشارقة 24": إن المنتدى يشكل فرصة حقيقية للحكومات، للتعرف على هموم شعوبها، ورأيها في القوانين التي تسنها، وكذلك فرصة جيدة للشعوب للتواصل مع حكوماتها.

وأضاف رجل الأعمال المصري، أن الكثير من الدول لا تتواصل مع شعوبها، ولا تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي، أداة حقيقية للاتصال، بل تعتقد بأنها تشكل خطراً عليها، وبوابة للتآمر ضدها.

وأكد ساويرس، أهمية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، خصوصاً في المواضيع التي يتم طرحها كل عام، والتي تخدم الكثير من الدول التي تحتاج إلى التعرف على كيفية التواصل مع شعوبها، مشيراً إلى أن التواصل مع الشعوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت ضرورة ملحة، وجزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية العملية والشخصية.