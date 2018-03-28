خالد بن بطي: منتدى الاتصال الحكومي يسعى إلى حلول للتحديات

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة المهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته السابعة، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، يعرض من خلال مبادراته وجلساته الرئيسية والنقاشية أفضل الممارسات العالمية والتجارب الحديثة والمبدعة والتي تحاول أن تضع حلولاَ للتحديات المرتبطة بالاتصال الحكومي على مستوى العالم.

وقال في تصريح صحافي، إن تنظيم المؤتمر يأتي توافقاً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن المنتدى يناقش واقع وتحديات الاتصال الحكومي في المنطقة والعالم، بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

ولفت رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن المنتدى يمثل فرصة سنوية متميزة لكافة الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وكذلك كافة الحكومات الإقليمية للاستفادة من تجارب وتوصيات المشاركين من مختلف الدول والتي تعرض سنوياً العديد من الأفكار الخلاقة في ذات المجال، وكذلك لاكتساب الخبرات اللازمة لتسخير أدوات الاتصال الحكومي بشكل أفضل من أجل بناء علاقات قوية مع أفراد ومؤسسات المجتمع.

وأضاف أن تنظيم المنتدى تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين"، يشير بوضوح إلى فهم أفراد ومسؤولي مجتمع الاتصال الحكومي خطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم في توفير الحلول المستقبلية عبر استخدام أفضل وأسرع وسائل التواصل مع المستخدمين لخدمات الحكومات على مستوى العالم، وحتمية التواصل عبر التقنيات الحديثة التي تجاوزت بشكل كبير التحديات والمعوقات التي نتجت عن استخدام وسائل الاتصال القديمة.

وثمن المهندس خالد بن بطي، جهود القائمين على تنظيم المنتدى وسعيهم المتواصل كل عام في استضافة أصحاب الخبرات العالمية من خلال مشاركة نخبة من المتحدثين العرب والأجانب من قادة الدول ورؤساء الوزراء ورؤساء ومدراء المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وقادة الفكر والمجتمع والتكنولوجيا والأكاديميين والإعلامين والمتخصصين.

وأكد أن توصيات المنتدى وأفكاره ستمثل خارطة طريق لكافة حكومات العالم والتي تسعى إلى تحسين وسائل الاتصال العام مع الجماهير من مختلف الفئات.