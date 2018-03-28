وفد خيرية الشارقة يختتم جولته الميدانية بمصر

الشارقة 24:

عاد وفد جمعية الشارقة الخيرية إلى أرض البلاد قادماً من جمهورية مصر العربية بعد زيارة عمل امتدت 12 يوماً تم خلالها تفقد مكفولي الجمعية في عدد من محافظات الوجه البحري والصعيد، وضم وفد الجمعية محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات، رئيس الوفد، وعضوية صالح عيد وحمزة محمد وشيخ تيجان وأحد المتطوعين.

وقال محمد حمدان الزري: "تنفيذاً لما ورد في الخطة السنوية لإدارة المشاريع والكفالات "الذراع الخارجية للجمعية" من برامج وزيارات تفقدية لمشاريعها بالخارج بهدف الارتقاء بالعمل الخيري، وفي إطار توجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، تم إجراء زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة تم خلالها تفقد أيتام الجمعية في محافظات سوهاج بصعيد مصر وقرية كفر كردي بمحافظة القليوبية والمكفولين بقرية الهياتم بمركز المحلة الكبرى بجانب مكفولي محافظات كفر الشيخ وبورسعيد والشرقية".

وأوضح الزري، أن خطة العمل شملت تحري أوضاع المكفولين والاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم وتم توزيع حقيبة الشتاء على 400 يتيم تضمنت الأغطية والملابس الثقيلة إلى جانب توفير جهاز العرس لـ 50 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج حيث أن المتعارف عليه في أغلب المناطق في مصر أن العروس تتشارك مع عريسها في تجهيز بيت الزوجية.

وأضاف الزري، أن الوفد قام بتدشين حفل تكريم لـ 80 طالباً متفوقاً من الأيتام الدراسين وذلك بمنحهم مبالغ مالية وهدايا رمزية إلى جانب شهادات تكريم، والتي تهدف إلى دعم المتفوقين معنوياً للاستمرار في الدراسة ومواصلة مسيرة تفوقهم، وحث بقية الطلاب على بذل مزيد من الجهد للالتحاق بركب المتفوقين، مرجحاً تعميم تلك الفكرة على كافة الأيتام المكفولين في البلدان الأخرى لما لها من صدى مؤثر في نفوس الطلاب.

وأشار الزري إلى أن الجولة حققت عدداً من التوصيات التي من شأنها الوصول بأهداف الجمعية إلى كافة شرائح الأيتام وضم أعداد أخرى خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن الجولة في بعض القرى كشفت عن الحاجة إلى دراسة تنفيذ مشروع توصيل الكهرباء ومياه الشرب الصالحة للفقراء قاطني المناطق النائية والذين يعيشون على ضوء مصابيح الكيروسين ومياه الطلمبات، إلى جانب نقل مشروع الأيادي المنتجة إلى بعض المكفولين من خلال تعليمه حرفة الصيد لتمكينه من الاعتماد على نفسه في جلب قوت يومه بدلاً من الاعتماد على مساعدات الجمعيات الخيرية.

وتوجه محمد حمدان الزري بالشكر الجزيل إلى سفارة الدولة في جمهورية مصر العربية وإلى المسؤولين في محافظات مصر لما قدموه من تسهيلات عديدة للوفد خلال فترة الزيارة، مثمناً الدور الكبير للمحسنين الذين يساندون الجمعية في مختلف أعمالها من مشاريع إنشائية ومساعدات داخلية وكفالة أيتام والمتعففين.