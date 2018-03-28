"المالح والصيد البحري" ينطلق في دبا الحصن

الشارقة 24:

انطلقت، صباح الأربعاء، في حديقة شاطئ دبا الحصن، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "المالح والصيد البحري"، الذي تنظّمه بلدية مدينة دبا الحصن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 41 جهة.

وحضر حفل افتتاح المهرجان، الذي يستمر لـ 4 أيام، سعادة أحمد محمد جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وسعادة طالب صفر مدير البلدية، والدكتور سلطان الملا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحشد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي والأهالي.

وتضمن حفل الافتتاح عرضاً مميزاً لأوبريت "تواليف بحرية" من تأليف وإخراج محمد رشود، إضافة إلى عروض استعراضية، وورش تعليمية، وورش الطبخ، وعرض الدلال وشق المالح، ومسابقات، وألعاب ترفيهية، وغيرها العديد من الفقرات، كما سيشهد المهرجان طيلة أيامه مشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية بعروض فلكلورية من التراث الشعبي.

وفي هذا الإطار، قال مدير بلدية مدينة دبا الحصن سعادة طالب صفر، إن مهرجان "المالح والصيد البحري" هو أحد إسهامات البلدية المتواصلة في الحفاظ على الموروث الشعبي العريق الذي تتمتع به المنطقة على وجه الخصوص وكافة أنحاء الدولة على وجه العموم.

وأضاف مدير البلدية أن المهرجان شهد هذا العام توسعات نوعية من حيث المساحة وحجم المشاركات، حيث يضم العديد من الأجنحة المميزة لاستعراض مقتنيات وأدوات وإبداعات خاصة بمهنة الصيد البحري ومشتقاتها، والعديد من منافذ البيع التي تتنوع فيها معروضات المالح.