مقصود كروز: "المنتدى" يرسخ الشارقة عاصمة عالمية للاتصال الحكومي

الشارقة 24 - وليد الشيـخ:

اعتبر مقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز "هداية"، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السابعة، بالشارقة، يجسد منصة عالمية لكافة الخبراء والمختصين، من روّاد الاتصال الحكومي حول العالم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إلى أهمية المحور الرئيس الذي تتمحور حوله الدورة السابعة للمنتدى، وهو مستقبل الألفية الرقمية، مضيفاً أن المنتدى يسلط الضوء على مفاهيم وأفكار عدة تتربط بماهية توظيف آليات التواصل، فيما يتعلق بالجغرافيا الرقمية وكذلك الذكاء الاصطناعي.

واختتم كروز: "إن منتدى الاتصال الحكومي في دورته السابعة يرسخ من مكانة إمارة الشارقة، بوصفها عاصمة عالمية للاتصال الحكومي، ومكاناً رائداً وملتقى عالمياً يضم نخبة من الخبراء لتبادل الأفكار في هذا الصدد".