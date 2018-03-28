د. محمد عايش: "المنتدى" منصة مهمة لمواكبة التطورات الرقمية

الشارقة 24 - وليـد الشيـخ:

صرح الدكتور محمد عايش رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة الأميركية في الشارقة، بأن منتدى الاتصال الحكومي في دورته للعام الجاري، يتناول موضوعاً في غاية الأهمية، حيث يسلط الضوء على التكنولوجيا والألفية الرقمية ومستقبلها عبر التساؤل الذي يتخذه المنتدى شعاراً له وهو "الألفية الرقمية .. إلى أين"؟.

وأضاف عايش في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إن هذا القطاع من ممارسات الاتصال الحكومي، يتسم بالأهمية القصوى نظراً لتأثيرات التكنولوجيا الرقمية وانعكاساتها على الرسالة الإعلامية الحكومية الرسمية، الموجهة للجماهير في الداخل والخارج.

واعتبر عايش، أن الرسالة تصل إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وفوري وتفاعلي نتيجة للتطور الهائل في هذه التقنيات، وهو ما ينعكس على النتائج المرجوة من الرسالة نفسها، بشكل أفضل من النماذج التقليدية في الاتصال الحكومي، المعتمدة على الاتصال أحادي الاتجاه.

واختتم الدكتور محمد عايش حديثه، مؤكداً على أهمية المنتدى بوصفة منصة مهمة لتبادل الخبرات والآراء بين نخبة من أبرز الخبراء عالمياً في مجالات الاتصال الحكومي، والتعرف على أحدث نظرياته وتقنياته التي تشهد تطورات متلاحقة.