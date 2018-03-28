أليكس أيكين: الاتصالات الحكومية يجب أن تستند إلى الحقائق

الشارقة 24:

أعرب أليكس أيكين، المدير التنفيذي للاتصالات الحكومية، في الحكومة البريطانية، عن سعادته وامتنانه لوجوده هنا في الشارقة في المنتدى دولي للاتصال الحكومي في نسخته السابعة التي تجري فعالياتها بمركز إكسبو الشارقة.

وأكد أنه ممتن جداً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، لمنحه الفرصة للتحدث هنا عن تجربة مائة عام من ممارسة الاتصال في الحكومة البريطانية.

وقال أيكين في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، إن الاتصالات الحكومية يجب أن تستند إلى الحقائق والتوضيح والتبرير، لأنها قوة خير هائلة التأثير على السلوك العام، ولصالح المجتمع ككل.

وأضاف أيكين: "يجب أن نبني ونطور كادراً مهنياً من الأشخاص الذين يمكنهم تقديم النصح للوزراء، والمسؤولين، حول تقديم أفضل المعلومات للجمهور".