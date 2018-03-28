"اجتماعية الشارقة" تطلق "مهرجان الأجيال الأول"

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية عن إطلاقها، مهرجان الأجيال الأول، المخصص لكبار السن، حيث تنظمه إدارة الرعاية المنزلية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، بحديقة النوف في الشارقة، غداً الخميس، من الرابعة وحتى العاشرة مساء، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمتحف البحري، والدفاع المدني، ومجلس الشارقة الرياضي.

وقالت سمية سيف الشامسي رئيسة قسم أندية الأصالة لكبار السن: يهدف المهرجان الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى إسعاد كبار السن من خلال استثمار أوقاتهم في الورش التراثية المقدمة لهم وكذلك مختلف البرامج، كما يقدم المهرجان فعالياته للأسر وبرفقة الأطفال من خلال مجموعة من البرامج بهدف جمع شمل الأسرة كاملة في مهرجان واحد، وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع "عام زايد".