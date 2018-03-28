سايمون أنهولت يبحث في "المنتدى" سبل التواصل الحكومي "خارجياً"

الشارقة 24:

أكد سايمون أنهولت مؤسس "الدول الجيدة" و"مؤشر البلد الجيد"، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018، جاءت حول موضوعٍ غير مطروق، وهو سبل التواصل الحكومي للحكومات خارج بلدانها والذي قد يكون "مضيعة للوقت والجهد والمال"، في حال عدم إدارته بالصورة السليمة.

وأضاف أنهولت: "أثبتت سبل الإعلام الموجه فشلها في إقناع الآخرين أن بلدك هو الأفضل، لم تنجح هذه الاستراتيجية في الماضي ولن تنجح في المستقبل."

وأشار سيمون إلى أهمية الدور الدولي للبلاد وليس المحلي، في تحسين صورة البلد، حيث قال "لو فكرنا في الموضوع لوجدنا أنه من المنطقي أن الناس يريدون أن يعرفوا عنك، ما الذي قدمته لهم وليس ما قدمته لشعبك داخل بلدك."