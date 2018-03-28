نادي الشارقة للصحافة ينظم جلسة "الكاريزما الإعلامية"

الشارقة 24:

نظم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان "الكاريزما الإعلامية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، المنعقد تحت شعار "الألفية الرقمية إلى أين؟" في مركز إكسبو الشارقة يومي 28 و29 مارس الحالي.

وناقشت الجلسة، التي قدمها الإعلامي اللبناني نيشان، مفهوم وأهمية الكاريزما الإعلامية، وكيفية التأثير الإيجابي للإعلامي ومسؤول الاتصال الحكومي، والمهارات التي ينبغي توفرها في المحاور الجيد.

وأوضح نيشان، أن الكاريزما الإعلامية، هي السمة الأهم للتأثير في الآخرين، ويجب على الإعلامي الناجح التحلي بها لإقناع الجمهور وإيصال الرسائل الاتصالية بشكل واضح وشفاف ودقيق.

وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً من الشباب والمتخصصين والمهتمين بقطاع الإعلام، ولاقت تفاعلاً كبيراً وتبادل للأسئلة ووجهات النظر حول مفاهيم ومقومات الكاريزما.

وأعرب نيشان عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي متقدماً الشكر إلى نادي الشارقة للصحافة على دعوته لتلك الجلسة الهامة.

وينظّم النادي على هامش فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي جلسات حوارية وورش عمل تماشياً مع المواضيع والمحاور الرئيسية التي يناقشها المنتدى، لخدمة مفاهيم التواصل الإيجابي الفعال ومواكبة تطوراته.