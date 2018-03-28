سعد حتر: انفجار "المعلوماتية" أثر على تدفق الأخبار الاحترافية

الشارقة 24:

اعتبر سعد حتر، خبير إعلامي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن انفجار المعلوماتية ضمن منصات التواصل الاجتماعي، أثر كثيراً على تدفق الأخبار الاحترافية لوسائل الإعلام، ووكالات الأنباء العالمية.

وأكد على هامش مشاركته في النسخة السابعة، للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بالشارقة، أن الرسائل الاستراتيجية التي كانت تنقل في السابق من خلال الإعلام التقليدي كالإذاعة والتلفزيون والصحف، قد تخطتها الجماهير الآن.

وختم حتر: الآن وسائل التواصل أصبحت سريعة جداً، تنقل الخبر في جزء من الثانية وعلى منصات متعدده جداً، لذلك على الحكومات أن تلحق بهذه الثورة المعلوماتية، وتحاول أن توصل رسائلها مستفيدة من هذه الطفرة الكبيرة.