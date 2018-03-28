نجلاء النقبي: "شورى أطفال الشارقة" يبحث الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا

الشارقة 24 - محمود سليم:

عبرت الدكتورة نجلاء النقبي، مدير برامج الابتكار والتعلم الإلكتروني في دائرة التعليم والمعرفة، عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الثالثة، لمجلس شورى أطفال الشارقة، بوجود أطفال الدول العربية، المشاركة بملتقى الشارقة للأطفال العرب.

وأشارت النقبي، في تصريحات لـ "الشارقة 24، إلى أن الجلسة ناقشت أهمية الحكومات الذكية والذكاء الاصطناعي، وكيف انتقلت دولة الإمارات من الحكومة التقليدية إلى حكومة ذكية تُفيد الشعب والمجتمع، كما بحثت أيضاً كيفية استخدام التكنولوجيا للانتقال من مستخدم مستهلك إلى منتج، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفكرية والعلمية عن طريق التكنولوجيا الحديثة.