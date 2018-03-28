نورة الكعبي: منتدى الاتصال الحكومي منصة عالمية مهمة جداً

الشارقة 24:

صرحت معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بأن مشاركتها في النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، جاءت عبر كلمة عن دور الشباب في هذا العصر الرقمي، وكيفية توصيل الرسائل الحكومية إلى شريحة الشباب.

وأضافت لـ "الشارقة 24"، تشرف بتواجدي اليوم هنا في إمارة الشارقة، للحديث عن التحديات والحلول، التي نسعى لها هنا في دولة الإمارات وعبر الحكومة، لتوصيل الرسالة لشريحة الشباب بالدولة.

وختمت الكعبي: يعد المنتدى منصة مهمة جداً، تضم كبار القادة والمفكرين في الاتصال، وأيضاً تحتضن الشباب المبتكرين في الاتصال الحكومي، وفي هذه المنصة نتمنى من الجميع أن يطور من منظومة عمله، لنتمكن من توصيل الرسالة الواضحة لحكومة المستقبل.