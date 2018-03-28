"موارد الشارقة" تنظم برنامج "التخطيط الاستراتيجي" لموظفيها

الشارقة 24:

عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في المبنى الرئيسي للدائرة، البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي" لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة، وتم تنفيذ البرنامج على مجموعتين، المجموعة الأولى استهدفت مدراء الإدارات ورؤساء الاقسام بالدائرة، بينما استهدفت المجموعة الثانية موظفي الدائرة.

ويأتي البرنامج بهدف تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي وربطها بالأهداف الفردية للموظف، وصولاً إلى تحقيق الالتزام، والرضا الوظيفي، ورفع مستوى الجودة في العمل بما يساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

تركزت محاور البرنامج حول التعرف على الاستراتيجية الحكومية والمؤسسية، وربط الاستراتيجية المؤسسية بالأهداف الفردية، وأساليب تطوير الأداء والتقييم الوظيفي للفرد، ورفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية لدعم الاستراتيجية الحكومية، وتمكين الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة الإيجابية.