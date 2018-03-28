عمار الشامسي: منصة "ملتقى شباب الشارقة" تقدم مخرجات مفيدة للإمارة

الشارقة 24:

أكد عمار الحريمل الشامسي، عضو مجلس الشارقة للشباب، في تصريحات لـ "الشارقة 24 "، أنه يحضر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ضمن منصة شبابية جميلة، هي "ملتقى شباب الشارقة 2018"، وتعد الأولى من نوعها في المنتدى.

وأضاف الشامسي: لدينا اليوم ضمن الملتقى 100 شاب وشابة من مختلف القطاعات والفئات، كطلاب الجامعات، وطلاب المدارس، وأيضاً من الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة، أتوا للنقاش في عدة مجالات، كموضوع "الشباب والقيم"، وموضوع "الشباب والابتكار"، وموضوع "الشباب والاستدامة"، وعدد من المحاور الأخرى.

وختم الشامسي: في اليوم الأول سنناقش هذه المحاور، وسنخرج بأفكار تضم مبادرات شيقة، وفي اليوم الثاني، سيحضر أحد صناع القرار على كل طاولة، وكل منصة، من هذه المنصات، لمناقشة المبادرات بشكل تفصيلي، والخروج بمخرجات مفيدة تخدم شباب إمارة الشارقة.