شون سباسير: "المنتدى" فرصة لبحث دور الحكومات بتنظيم "التواصل"

الشارقة 24:

أكد شون سبايسر، السكرتير الصحافي السابق للبيت الأبيض، على أهمية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، كفرصة طيبة لمناقشة دور الحكومات في تنظيم ومواكبة التطورات الطارئة، في مواقع التواصل الاجتماعي، والتقنيات المشابهة.

وفي حوار خص به "الشارقة 24"، أضاف سبايسر، أن هذه التقنيات قد منحت الشعوب صوتاً وفرصة لطرح الموضوعات التي تهمها، ولكن يجب علينا أن نحرص على طرح هذه الموضوعات بطريقة مسؤولة.

والسؤال المطروح، بحسب سبايسر، هو "هل سيأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة، ويستبق النقاش ليحرص على رفع مستوى الشفافية في شروط مشاركة وحماية البيانات التي نتشارك بها على الإنترنت؟، فمن حق الأفراد معرفة مقدار المعلومات التي يتشاركون بها، وطريقة مشاركتها وكيفية استخدامها حتى قبل أن يصبح تدخل الحكومات ضرورياً، ففي نهاية الأمر تتحمل الحكومات مسؤولية حماية المواطنين، ولكن يجب علينا أن نمنح القطاع الخاص الفرصة لأخذ زمام المبادرة."