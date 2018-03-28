تيموثي جون: التواصل الناجح يتم عبر تحول الحوكمة لنشاط تشاركي

الشارقة 24:

أعرب السير تيموثي جون بيرنرز لي، مخترع الإنترنت، عن سعادته بمشاركته الأولى في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وأكد على أهمية الموضوعات المطروحة في المنتدى.

وفي حوار حصري مع "الشارقة 24"، أكد السير تيموثي على أهمية إدراك المسؤولين الحكوميين، بأن درب التواصل الرقمي هي طريق باتجاهين، وليست كما كانت في السابق مجرد "تعميم على المتلقي".

وأضاف: "أعتقد أن أحد أهم نواتج الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، هو إدراك الناس بأن سبل التواصل أصبحت ذات اتجاهين، مما أتاح للجمهور فرصة للتجاوب معها".

وفي عالم مثالي حسب ما يراه السير تيموثي، سيتمكن البشر من استغلال الإنترنت، وسبل التواصل العالمية، بطريقة "يصبح فيها الإنترنت موقعاً لتبادل الخبرات والآراء في عالم قد يمتلك فيه شخص ما،حلولاً لمشاكل شخص آخر وصولاً إلى حالة من التوازن".

واختتم مخترع الإنترنت: "قد يكون أحد النماذج الناجحة للتواصل الجيد، هو أن تصبح الحوكمة نشاطاً تشاركياً بين صناع القرار والمواطنين، وصولاً إلى حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهونها".