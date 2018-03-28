سايمون آنهولت يستعرض أهمية المكانة الوطنية في بناء سمعة الدول

الشارقة 24:

عقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، ورشة عمل تدريبية لعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والجهات الحكومية في الشارقة، هدفت إلى اطلاعهم على أهم الأساسيات المتعلقة بمفهوم السمعة الوطنية للدول، وكيفية تحقيقها، وأهميتها في تعزيز التنافسية، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة من المنتدى التي تنطلق صباح غداً الأربعاء، على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة.

وحضر الورشة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إلى جانب عدد من رؤساء ومدراء المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة.

وناقشت الورشة التي قدمها البروفيسور سايمون آنهولت، مؤسس مؤشرات "الدول الجيدة"، و"البلد الجيد"، و"العلامات التجارية للدول"، عدداً من المواضيع المرتبطة بمفهوم السمعة الوطنية، وأساسيات تشكّلها، وأساليب قياسها وإدارتها، ومدى أهميتها، باعتبارها واحدة من العوامل الضرورية لبناء الدولة والمحافظة على ريادتها على الصعيد الدولي.

وناقش آنهولت خلال الورشة أهمية سمعة الدولة في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده، ومدى تأثيره على حضورها بين الدول المتقدمة، مقدماً بعض الأمثلة والعناصر التي تسهم بوضوح في تعزيز مكانة الدول إقليمياً ودولياً، وتناول عدداً من العوامل التي تؤثر بها الدراسات والاستراتيجيات المجدية التي وضعتها دول عالمية متقدمة بهذا الخصوص.

وقدّم آنهولت رؤيته حول المعايير الخاصة التي تُبنى على أساسها سمعة الدول الجيدة، التي تشتمل على ستّة محاور رئيسة هي الحوكمة، وما تتضمنه من أنظمة الحكم، والسياسات الخارجية والداخلية للدول، وأثرها على الرأي العالمي، والثقافة، والدور الذي تلعبه في تشكيل الشخصية العامة للدولة، والتكوين السكّاني، والدور الذي يلعبه الفرد في تكوين الصورة النمطية عن بلاده، والسياحة ومقدراتها، والصادرات الاقتصادية ومعايير الهجرة والترويج لاستقطاب المستثمرين والعقول المفكرة والمبدعة.

وتطرق المستشار في مجال السياسات إلى آليات جمع المعلومات التي تسهم في وضع الدول ضمن تصنيف "الدول الجيدة" الذي تندرج تحته 50 دولة، مشيراً إلى أن هذه المعلومات جمعت بعد دراسات وإحصاءات عالمية شاملة، حول المعايير الستة، وتم على إثرها تحديد موقع الدولة في سلّم الترتيب.

وأكد آنهولت على أن الحُكم على الدول يكون بناء على ما تفعله لا ما تقوله، مشيراً إلى أن الأفعال التي تقوم بها معظم الدول العالمية تلعب دوراً كبيراً وحاسماً في تعزيز سمعتها وحضورها ضمن تصنيفات الدول الرائدة والمتقدمة عالمياً، مدللاً على ذلك بالعلامات التجارية التي يتسوق الكثيرون منها حول العالم بناء على بلد المنشأ، والأمر كذلك في الفنون، والثقافة، والصادرات الاقتصادية والعلمية وغيرها.

وشدد الخبير البريطاني على أن الدول إذا أرادت أن تحسّن من سمعتها عليها أن تحسن من نفسها، ومن الصورة التي تصدّرها للعالم، سواء كانت ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، مشيراً إلى أن هذا العامل يمكن أن يتحقق من خلال التقرّب أكثر من بلدان العالم، ومدّ جسور التعاون والتبادل التجاري، والدبلوماسي، والثقافي، وغيرها من المكونات الضرورية لبناء السمعة الجيدة.

ولفت آنهولت إلى أن جميع الدراسات التي جُمعت هي انطباعات شخصية من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً على أن الذي يدفع الأشخاص لإعطاء الانطباع الخاص عن الدول لا يعني مشكلة في الدولة نفسها، كونه يعتمد على المزاج العالمي العام، الذي يحدده الأشخاص بناء على معرفتهم بالدولة من خلال ما تقدمه عن نفسها للعالم وما تعكسه من سلوكيات ومنهجيات تخدم المجتمع الإنساني بشكل عام.

ويهدف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى عرض أفضل الممارسات المحلية والعربية والدولية في الاتصال الحكومي، عبر سلسلة من الجلسات الحوارية، ودراسات الحالة، وورش العمل، والعديد من الفعاليات الأخرى المصاحبة التي تتضمن الكثير من الأفكار التي تسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من أجل مواجهة التحديات وتحقيق الازدهار.