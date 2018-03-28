مصطفى الخلفي: منتدى الاتصال الحكومي منصة للحوار

الشارقة 24:

أكد سعادة مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، يشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بين المشغلين أو الفاعلين في المجال الحكومي، وبين القطاع الخاص والباحثين.

وأضاف سعادة مصطفى الخلفي: بالنسبة لي الثورة الرقمية هي فرصة وتحدٍ للحكومات، عبر الإمكانات التي يتيحها لها العالم الرقمي، مع القدرة على إيصال خطابها لأوسع الشرائح، لما لذلك من قدرة على تمكين المواطن من الولوج إلى الخدمات العمومية، والتسريع بإنجاز إصلاحاتها.

وختم سعادته: نحن في المغرب لنا تجربة انطلقت منذ عام 1996، وكانت لها آثارها، مثل نظام "الآيبارتيسيبيشن" العالمي، الذي يحتل فيه المغرب الرتبة الـ 17 من أصل 193 دولة عالمياً، بعد أن كنا قبل نحو عشر سنوات في الرتبة الـ 170.