فاهم كبريا: الرقمنة "نعمة ذات أشواك"

الشارقة 24:

أعرب الدكتور فاهم كبريا، الرئيس التنفيذي لشركة "كوتلر امباكت – كندا"، عن سعادته بمشاركته في النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والذي يعقد في مركز إكسبو الشارقة تحت عنوان، "الألفية الرقمية.. الى أين؟".

و في لقاء حصري مع "الشارقة 24"، أكد الدكتور فاهم، بأن هذه النسخة تبحث في حيثيات الرقمنة التي يعيشها عالمنا اليوم، واستشهد بما ذكره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في كلمته الافتتاحية مؤكداً على أهمية الرقمنة.

وأضاف الدكتور كبريا، بأن الرقمنة في نفس الوقت قد يكون لها تأثيرات سلبية على مجتمعاتنا، والتي قد تحرق الأخضر واليابس، إن واصلت انتشارها بلا رقيب.

وأضاف: "وعلى الرغم من أهمية الرقمنة، إلا أنها لن تكون مفيدة إلا إن استخدمت بطريقة إيجابية، وليس كما يستخدمها الجميع الآن وهم على مدار الساعة، مرتبطون بهواتفهم ويضيعون أوقاتهم عليها بتطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها، وقد أعجبتني تسمية المواطن الرقمي، ولكن المشكلة تكمن في كيفية السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي انتشرت كالنار في الهشيم حول العالم خلال العقدين الماضيين".

واختتم كبريا: "هل نحن فعلاً بحاجة لهذه التقنيات؟، هذا هو السؤال المهم، الذي سيطرح كثيراً في معرض نقاشات هذا المنتدى".