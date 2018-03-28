جيسون سيلفا يتحدث عن التقنيات الأسيّة في منتدى الاتصال

الشارقة 24:

أعلن جيسون سيلفا مقدم برامج في قناة ناشيونال جيوغرافيك التلفزيونية، أنه يتواجد في الشارقة، للمشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته السابعة، وأعرب عن سعادته بأن يكون جزءاً من هذا التجمع الكبير من المفكرين والفاعلين في شتى مجالات الاتصال الحكومي، للتحدث عن مستقبل الاتصالات، والألفية، والتكنولوجيا وموضوعات أخرى ذات صلة.

وقال جيسون في تصريح لـ "الشارقة 24": إنه سوف يتحدث عن النمو الأسّي، والتقنيات الأسيّة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، والذكاء الاصطناعي، وأضاف أنه سوف يعمل على تحويل البشرية، ومنحها القدرة على التأثير على العالم بطريقة إيجابية.

وأعرب مقدم برامج ناشيونال جيوغرافيك، عن سعادته الغامرة لوجوده في مدينة الشارقة.