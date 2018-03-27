هيث سلونر : منتدى الاتصال حدث عالمي بحضور نوعي مميز

الشارقة 24:

أعرب هيث سلونر متخصص في التواصل الاستراتيجي والقيادة، عن سعادته بفرصة المشاركة في فعاليات النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وقال الخبير الكندي: "عمل مهم نقوم به هنا، أريد فقط أن أرحب بالوفود الأخرى، وأي شخص سيشارك في المنتدى"، وأضاف في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الشيء الذي أثار إعجابه أكثر هو تفاني المتطوعين، وتابع أن المنتدى سيكون حدثاً عالمياً، في ظل وجود متحدثين من الطراز العالمي.

وأعرب سلاوينر، عن أمنياته بأن يستفيد المشاركون في المنتدى من الدروس المهمة في مجالات القيادة، والألفية الرقمية، وكيفية مواجهة المستقبل، ودعا إلى التعاون والعمل الجماعي، والتشجيع على ذلك، وأثنى على جهود المتطوعين، الذين يعتبرون جزءاً من الحدث، واصفاً إياهم بالضوء الساطع.

وأكد الخبير الكندي، أنه يتطلع ليكون جزءاً من المنتدى الرائع، متمنياً لجميع المشاركين الاستفادة من جلساته وفعالياته.