بلحيف النعيمي يتفقد العمل بمشروعي "خورفكان الدائري" و"طب الأسنان"

معالي د. عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية خلال جولة ميدانية بالمنطقة الشرقية

الشارقة 24:



تفقد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، سير العمل في مشروعي تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة، من شارع الشيخ خليفة وطريق"E99"، وربطهما بطريق خورفكان الدائري الغربي، والذي يعد استكمالاً لشبكة الطرق في الساحل الشرقي، ومركز طب الأسنان بخورفكان وهما من المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة، باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها معاليه في المنطقة الشرقية الثلاثاء، ورافقه خلالها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وعدد من مسؤولي الوزارة .



ووجه معاليه بالانتهاء من هذه المشاريع في وقتها المحدد، مشدداً على ضرورة تنفيذها وفقاً لأرقى المواصفات والمعايير العالمية، وبما يواكب تطلعات الدولة في سعيها للريادة العالمية بجميع المجالات ويدعم رؤيتها 2021 وصولا لتحقيق مئوية الإمارات 2071.



وتفصيلاً فقد اطلع معالي وزير تطوير البنية التحتية على مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما بخورفكان الدائري الغربي، والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الهامة .



وتفقد معاليه كذلك مشروع إنشاء وإنجاز مركز طب الأسنان بخورفكان، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل نسبة الإنجاز فيه 50 بالمائة، خلال الربع الرابع من العام الجاري.