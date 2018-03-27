معسكر "حصاد" التطوعي الـ 5 يستقطب 377 متطوعاً

الشارقة 24:



انطلقت فعاليات وأنشطة معسكر "حصاد" التطوعي الخامس، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية على مستوى إمارة الشارقة تحت شعار "نتطوع لأجل الشارقة" وانسجاماً مع "عام زايد" وذلك خلال عطلة الإجازة المدرسية في الفترة 25 مارس وحتى 5 من شهر أبريل المقبل.



ويهدف معسكر "حصاد" الذي ينظمه مركز التطوع التابع للدائرة، إلى تعزيز ثقافة التطوع لطلبة المدارس لاستثمار أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم من خلال جملة من الخدمات لطلبة المدارس عبر أنشطة دورية يتم تنظيمها على فترات تتزامن مع الإجازات المدرسية طوال العام.



وقالت فايزة خباب مدير مركز التطوع، أن معسكر "حصاد" التطوعي يُعد أحد أبرز الفعاليات التي تحرص الدائرة على تنظيمها من خلال حزمة من البرامج المتنوعة لطلبة المدارس من الفئات العمرية 6-12 عاماً، وفي هذه النسخة الخامسة تم تنظيم المعسكر بحلة متنوعة لينسجم مع مبادرات عام زايد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " في أن يحمل عام 2018 شعار "عام زايد" ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده.



وأوضحت مدير مركز التطوع، أن النسخة الخامسة من معسكر الحصاد شهد مشاركة 303 من الأطفال، ومشاركة 74 من المتطوعين الكبار، حيث تضمن 60 ساعة تطوعية بمعدل 20 ساعة للأطفال و40 ساعة للكبار، فيما تبلغ الفرص التطوعية نحو 8 فرصة لمختلف برامج وأنشطة على نطاق 9 معسكرات تطوعية.



وذكرت فايزة خباب، بأن الدائرة تولي هذا النشاط الاهتمام الكبير انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، وأن المعسكر يرمي إلى تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف، يمكن تلخيصها في تفعيل المسؤولية الذاتية للحفاظ على مكتسبات الإمارة، وتعزيز القيم الإيجابية ومنها ثقافة التطوع والتكافل وتنشئة صغار السن وغرس هذه القيم في نفوسهم لما لذلك من انعكاسات محمودة على سلوكياتهم واهتماماتهم منذ الصغر.



علماً أن الدائرة تنظم معسكر "حصاد" التطوعي لنحو 4 مرات خلال العام، لمدة أسبوعين في كل مرة، مستهدفة من خلال حزمة برامجية متنوعة طلبة المدارس والمشرفين.